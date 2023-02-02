В Молдове будут наказываться за сепаратизм. В Приднестровье заявили про "акт агрессии"

Поправки предусматривают наказание за создание незаконной информационной структуры, призывы к сепаратизму, а также установление и поддержание связи с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями для шпионажа и измены родине.

Кроме того, согласно принятому решению, будут наказывать и людей, которые знали о случаях шпионажа, несанкционированного сбора информации, сепаратистских действий и не сообщили об этом органам власти. За это могут быть оштрафованы или лишены свободы сроком до трех лет.

Глава юридической комиссии парламента Молдовы Олеся Стамате подчеркнула, что на территории Приднестровья согласно обновленному Уголовному кодексу людей не будут привлекать к ответственности, если они не вели "информационную работу по отделению от Молдовы".

В Тирасполе назвали решение молдавского парламента "актом агрессии", "ставящего под угрозу весь переговорный процесс" и угрожающего "эскалацией напряженности", а также добавили, что поправки "направлены не на борьбу с преступностью, а конкретно против почти полумиллионного населения Приднестровья" .