У Молдові каратимуть за сепаратизм. В Придністров'ї заявили про "акт агресії"

Парламент Молдови ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають покарання за заклики до сепаратизму. У невизнаному Придністров'ї розкритикували таке рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як повідомляється, поправки передбачають покарання за створення незаконної інформаційної структури, заклики до сепаратизму, а також встановлення і підтримання зв'язку з іноземною державою, іноземною організацією або їхніми представниками для шпигунства та зради батьківщині.
Окрім того, згідно з ухваленим рішенням, каратимуть і людей, які знали про випадки шпигунства, несанкціонованого збору інформації, сепаратистських дій і не повідомили про це органи влади. За це можуть оштрафувати або позбавити волі строком до трьох років.
Голова юридичної комісії парламенту Молдови Олеся Стамате підкреслила, що на території Придністров'я згідно з оновленим Кримінальним кодексом людей не притягуватимуть до відповідальності, якщо вони не вели "інформаційну роботу з відокремлення від Молдови".
У Тирасполі назвали рішення молдовського парламенту "актом агресії", що "ставить під загрозу весь переговорний процес" і загрожує "ескалацією напруженості", а також додали, що поправки "спрямовані не на боротьбу зі злочинністю, а конкретно проти майже півмільйонного населення Придністров'я".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Молдова очікує на перемогу України у війні проти Росії, щоб продовжити працювати над виведення російських окупантів з Придністров'я.
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