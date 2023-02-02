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У Молдові каратимуть за сепаратизм. В Придністров'ї заявили про "акт агресії"

Фото: у Молдові прийняли закон про відповідальність за сепаратизм, Придністров'я обурене (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Парламент Молдови ухвалив поправки до Кримінального кодексу, які передбачають покарання за заклики до сепаратизму. У невизнаному Придністров'ї розкритикували таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Як повідомляється, поправки передбачають покарання за створення незаконної інформаційної структури, заклики до сепаратизму, а також встановлення і підтримання зв'язку з іноземною державою, іноземною організацією або їхніми представниками для шпигунства та зради батьківщині.

Окрім того, згідно з ухваленим рішенням, каратимуть і людей, які знали про випадки шпигунства, несанкціонованого збору інформації, сепаратистських дій і не повідомили про це органи влади. За це можуть оштрафувати або позбавити волі строком до трьох років.

Голова юридичної комісії парламенту Молдови Олеся Стамате підкреслила, що на території Придністров'я згідно з оновленим Кримінальним кодексом людей не притягуватимуть до відповідальності, якщо вони не вели "інформаційну роботу з відокремлення від Молдови".

У Тирасполі назвали рішення молдовського парламенту "актом агресії", що "ставить під загрозу весь переговорний процес" і загрожує "ескалацією напруженості", а також додали, що поправки "спрямовані не на боротьбу зі злочинністю, а конкретно проти майже півмільйонного населення Придністров'я".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Молдова очікує на перемогу України у війні проти Росії, щоб продовжити працювати над виведення російських окупантів з Придністров'я.

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Молдова