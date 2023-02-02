У Молдові каратимуть за сепаратизм. В Придністров'ї заявили про "акт агресії"

Як повідомляється, поправки передбачають покарання за створення незаконної інформаційної структури, заклики до сепаратизму, а також встановлення і підтримання зв'язку з іноземною державою, іноземною організацією або їхніми представниками для шпигунства та зради батьківщині.

Окрім того, згідно з ухваленим рішенням, каратимуть і людей, які знали про випадки шпигунства, несанкціонованого збору інформації, сепаратистських дій і не повідомили про це органи влади. За це можуть оштрафувати або позбавити волі строком до трьох років.

Голова юридичної комісії парламенту Молдови Олеся Стамате підкреслила, що на території Придністров'я згідно з оновленим Кримінальним кодексом людей не притягуватимуть до відповідальності, якщо вони не вели "інформаційну роботу з відокремлення від Молдови".

У Тирасполі назвали рішення молдовського парламенту "актом агресії", що "ставить під загрозу весь переговорний процес" і загрожує "ескалацією напруженості", а також додали, що поправки "спрямовані не на боротьбу зі злочинністю, а конкретно проти майже півмільйонного населення Придністров'я".