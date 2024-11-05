В Молдове агенты РФ пытаются отменить победу Санду на выборах, - ISW

Российские и прокремлевские агенты начали информационную операцию по дискредитации победы Майи Санду на выборах президента Республики Молдова. Они пытаются признать недействительными результаты подсчета голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Партия социалистов Республики Молдова назвала политика "нелегитимным президентом".
Связанный с Кремлем молдавский олигарх Илан Шор заявил российскому государственному телеканалу "Россия-24", что у молдавской оппозиция есть "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду.
Прокремлевский бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил информационному агентству ТАСС, что Санду победила только благодаря голосам молдавской диаспоры.
Российское информационное пространство, включая российских военных блогеров, повторило слова пророссийской оппозиции Молдовы о том, что выборы в стране контролируются "европейскими бюрократами" и что граждане не имеют никакого влияния на их результат.
"В ISW ранее сообщали о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове и чтобы сорвать проведение референдума о вступлении страны в Европейский Союз и победы Майи Санду", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 3 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.
Главными оппонентами решающего голосования были действующий президент страны Майя Санду и бывший прокурор Молдовы, кандидат от Партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло.
По результатам второго тура, Санду набрала 55,35% голосов и победила пророссийского соперника.
Большое количество мировых лидеров поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели за выборами преимущественно положительно оценили проведение выборов.
Россия и ее агенты пытались повлиять на результаты выборов.
Первый тур выборов состоялся 20 октября. В тот же день одновременно прошел референдум, на котором граждане поддержали интеграцию Молдовы в ЕС.
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