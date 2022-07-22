Молдова хоче купувати більше електроенергії в Україні і шукає гроші, - Санду
Молдова планує збільшити імпорт електроенергії з України. Уряд шукає для цього кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента країни Майю Санду в ефірі TVR Moldova.
За її словами, Молдова має намір купувати більше української електроенергії і шукати альтернативи, оскільки чинний контракт з невизнаним Придністров'ям не довгостроковий.
"Ми хотіли б мати можливість купувати більше електроенергії, тому що в разі контракту з Тирасполем у нас немає ясності, що буде далі. Немає ніякого довгострокового контракту", - сказала Санду.
Вона додала, що для цього прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця відправилася до Вашингтона. Глава уряду планує домовитися про фінансову допомогу.
"Це один із запитів, які ми сформулювали деякий час назад в США. Чекаємо, до яких результатів це призведе. Мені поки не вдалося поговорити з прем'єр-міністром", - заявила президент.
Нагадаємо, що Україна на початку червня почала постачати Молдові електроенергію.
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