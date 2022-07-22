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Молдова хоче купувати більше електроенергії в Україні і шукає гроші, - Санду

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Кишинів, П'ятниця 22 липня 2022 13:16
Молдова хоче купувати більше електроенергії в Україні і шукає гроші, - Санду Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images )
Автор: Наталія Юрченко

Молдова планує збільшити імпорт електроенергії з України. Уряд шукає для цього кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента країни Майю Санду в ефірі TVR Moldova.

За її словами, Молдова має намір купувати більше української електроенергії і шукати альтернативи, оскільки чинний контракт з невизнаним Придністров'ям не довгостроковий.

"Ми хотіли б мати можливість купувати більше електроенергії, тому що в разі контракту з Тирасполем у нас немає ясності, що буде далі. Немає ніякого довгострокового контракту", - сказала Санду.

Вона додала, що для цього прем'єр-міністр країни Наталія Гаврилиця відправилася до Вашингтона. Глава уряду планує домовитися про фінансову допомогу.

"Це один із запитів, які ми сформулювали деякий час назад в США. Чекаємо, до яких результатів це призведе. Мені поки не вдалося поговорити з прем'єр-міністром", - заявила президент.

Нагадаємо, що Україна на початку червня почала постачати Молдові електроенергію.

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Молдова Електроенергія Україна Мая Санду
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