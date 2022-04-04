ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Молдова не сприятиме РФ в уникненні санкцій, - Санду

Новость на русском →
Кишинів, Понеділок 04 квітня 2022 14:10
Молдова не сприятиме РФ в уникненні санкцій, - Санду Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президентка Майя Санду запевнила, що Молдова не дозволить Росії уникнути санкцій через місцеві банки та реекспорт продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tv8.md.

Попри відмову від запровадження санкцій проти РФ, Молдова не сприятиме РФ в обході обмежень. Влада також не допустить реекспорт російських товарів із території країни.

"Ми не допустимо ухилення від санкцій через нашу банківську систему. Наші банки дотримуються встановленої міжнародним правом політики", – заявила президентка.

Санду також торкнулася теми купівлі російського газу. За її словами, наразі триває пошук інших постачальників блакитного палива.

"У нас лише один постачальник. Ми шукаємо альтернативні джерела постачання, але наразі він тільки один", – додала Санду.

Нагадаємо, що українська розвідка виявила налагодження контрабанди підсанкційних товарів до РФ через Грузію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Молдова Мая Санду Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні