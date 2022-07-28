Молдова продовжила режим НС через війну в Україні

Молдавський парламент продовжив режим надзвичайного стану ще на 60 днів через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

Повідомляється, що відлік нових 6 днів розпочнеться 8 серпня. За словами прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці, надзвичайний стан пов'язаний також з кризою в енергетиці та необхідністю управління потоками біженців.

"Логістичні зв'язки порушено. У багатьох країнах зберігається ризик голоду. Ціни на енергоресурси ростуть, а економічна ситуація в світі дуже важка. Блокування українських портів зачіпає наш імпорт і експорт", - додала вона.

Також повідомляється, що опозиція в особі комуністів і соціалістів відмовилася голосувати за продовження НС і залишила залу парламенту.