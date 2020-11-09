У Молдові змінили п'ять міністрів з ініціативи прем'єр-міністра

У Молдові за ініціативи прем'єр-міністра Іона Кіку змінили п'ять міністрів. Це сталося після того, як Демократична партія Молдови прийняла рішення відкликати своїх представників з уряду відразу після інавгурації обраного президента.

Про це повідомляє Point.md.

Як повідомляється, зміни торкнулися міністрів економіки, оборони та освіти, культури і досліджень, а також віцепрем'єра з реінтеграції. Крім того, змінився міністр закордонних справ і європейської інтеграції.

Також відомо, що колишній голова МЗС Молдови Олег Цуля був призначений послом Молдови в Угорщині і його місце зайняв Аурел Чокой.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Молдові відбувся у неділю, 1 листопада. У ньому з результатом 36,2% перемогла Майя Санду. Ігор Додон отримав 32,6%.

Таким чином Додон і Санду проходять в другий тур президентських виборів в Молдові, який відбудеться 15 листопада.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служба внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією при Міністерстві внутрішніх справ Молдови зафіксували кібератаку проти міністра внутрішніх справ Павла Войку.