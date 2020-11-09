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В Молдове сменили пять министров по инициативе премьер-министра

Автор: Андрей Козловский

В Молдове по инициативе премьер-министра Иона Кику сменили пять министров. Это произошло после того, как Демократическая партия Молдовы приняла решение отозвать своих представителей из правительства сразу после инаугурации избранного президента.

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Об этом сообщает Point.md.

Как сообщается, изменения коснулись министров экономики, обороны и образования, культуры и исследований, а также вице-премьера по реинтеграции.. Кроме того, сменился министр иностранных дел и европейской интеграции.

Также известно, что бывший глава МИД Молдавии Олег Цуля был назначен послом Молдовы в Венгрии и его место занял Аурел Чокой.

Напомним, первый тур президентских выборов в Молдове состоялся в воскресенье, 1 ноября. В нем с результатом 36,2% победила Майя Санду. Игорь Додон получил 32,6%.

Таким образом Додон и Санду проходят во второй тур президентских выборов в Молдове, который состоится 15 ноября.

Также РБК-Украина сообщало, что Служба внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при Министерстве внутренних дел Молдовы зафиксировали кибератаку против министра внутренних дел Павла Войку.

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