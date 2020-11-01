ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Молдові в день виборів сталася кібератака на співробітників МВС

Кишинів, Неділя 01 листопада 2020 20:36
У Молдові в день виборів сталася кібератака на співробітників МВС
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Служба внутрішньої безпеки та боротьби з корупцією при Міністерстві внутрішніх справ Молдови зафіксували кібератаку проти міністра внутрішніх справ Павла Войку. Також кібератаки було здійснено й на інших співробітників міністерства.

Про це повідомляє молдовське видання "Молдпрес".

Атака відбувалася у вигляді надмірних телефонних дзвінків з декількох номерів. Метою кібератаки було блокування мережі абонента.

Оператор мобільної мережі підтвердив, що кібератака на співробітників міністерства відбувалася з-за кордону.

Тепер правоохоронні органи планують порушити справу за несанкціонований доступ до телекомунікаційних мереж та послуг. Хакерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Зазначимо, сьогодні у Молдові відбувають президентські вибори. Центрвиборчком вже визнав вибори такими, що відбулися.

Нагадаємо, США готуються до масштабної кібератаки на систему охорони здоров'я.

Крім того, в Україні напередодні місцевих виборів спецслужби викрили діяльність трьох ботоферм.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Міністерство внутрішніх справ УкраїниМолдовакібератака

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся