Санду обійшла Додона в першому турі виборів президента Молдови

Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)

На виборах президента Молдови лідер партії "Дія і солідарність" Майя Санду обійшла чинного главу держави Ігоря Додона. Вони візьмуть участь у другому турі виборів.

Відповідні дані розміщені на сайті Центральної виборчої комісії Молдови.

Повідомляється, що за підсумками обробки 100% протоколів Санду набрала 36,16% (487 635 голосів), а Додон - 32,61% (439 866 голосів).

Третє місце посів лідер "Нашої партії" Ренато Усатий з 16,9% (227 938 голосів), далі йдуть Віолетта Іванова - 6,49% (87 542); Андрій Нестасе - 3,26% (43 925); Октавіан Цику - 2,01% (27 170); Тудор Деліу - 1,37% (18 486); Дорін Кіртоаке - 1,2% (16 145).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що другий тур виборів президента Молдови має пройти 15 листопада.

Напередодні Центральна виборча комісія Молдови визнала президентські вибори такими, що відбулися, оскільки явка виборців перевищили необхідні 33,33%.

Зазначимо, Майя Санду є основним опонентом Додона, раніше займала пост прем'єр-міністра і очолює проєвропейську партію "Дія і солідарність". На минулих виборах вона поступилася у другому турі.