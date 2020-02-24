Молдові запропонували купувати газ через Україну дешевше, ніж у "Газпрому"

Фото: колаж (РБК-Україна)

Газ для Молдови може коштувати на 16% дешевше

Молдова може купувати європейський газ дешевше, ніж за контрактом з російським "Газпромом". Про це написав генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Макогон, зниження цін на газ на європейських хабах призвело і до зниження цін в Україні: останні торги на Українській енергетичній біржі закінчилися за ціною трохи нижче 4000 грн з ПДВ.

"Підписані в кінці грудня нові міжоператорські угоди на кордонах замість транзитного контракту 2009 року відкривають нові можливості і для наших сусідів. Тепер і вони можуть вільно використовувати нашу інфраструктуру ГТС для поставок газу з ЄС", - повідомив гендиректор "Оператора ГТС України".

За його словами, Молдова зараз купує газ у Газпрому за 174 доларів. Якщо купувати газ з ЄС з поставкою через Україну, то ціна на вході в Молдову буде близько 146 доларів. Економія близько 28 доларів (-16%).

"Не знаю, чи зможе / захоче Молдова почати поставки з ЄС, але аргументи для переговорів явно є", - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що угода між операторами газотранспортних систем України і Польщі, заснована на європейських принципах, дозволила розпочати віртуальний реверс газу. Як зазначив Макогон, нові можливості активно використовуються українськими трейдерами і вже почалися поставки газу з Польщі через ГВС Дроздовичі.

Зазначимо, підписана 31 грудня 2019 року в Брюсселі технічна угода про взаємодію між операторами ГТС України і Словаччини відкриває можливість віртуального реверсу.