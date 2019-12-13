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Україна та Молдова підписали меморандум щодо газу

Новини » Економіка     13.12.2019 - 12:34
Україна та Молдова підписали меморандум щодо газу
Фото: колаж (РБК-Україна)

У разі припинення Росією транзиту європейський газ піде в Молдову через Україну

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України та Міністерство економіки та інфраструктури Молдови підписали в Кишиневі Меморандум про співпрацю в галузі безпеки поставок газу. Про повідомила представник Енергетичного співтовариства Світлана Карпишина на своїй сторінці в Facebook.

У той же час вона висловила надію, що до необхідності реалізовувати положення меморандуму справа не дійде.

Україна та Молдова підписали меморандум щодо газу

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку заявив, що Україна готова забезпечувати Молдову газом і електроенергією в унікальному режимі, на випадок якщо всі інші сценарії газопостачання країни не будуть виконані.

За його словами, 12 грудня під час візиту до Києва, були узгоджені всі аспекти поставок газу альтернативними маршрутами в реверсивному режимі. "Хочу ще раз із задоволенням заявити, що сусідня Україна готова надати нам цю допомогу", - сказав Кіку.

Проте він як і раніше сподівається, що Росія і Україна досягнуть угоди про транзит російського газу через Україну.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить Молдові 50 млн доларів для забезпечення альтернативних закупівель газу протягом місяця у НАК "Нафтогаз України" у разі припинення транзиту газу через Україну.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив сприяти імпорту Молдовою газу без участі російського "Газпрому".

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Новини України Російська ФедераціямеморандумМолдова
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