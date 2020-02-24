Молдове предложили покупать газ через Украину дешевле, чем у "Газпрома"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Газ для Молдовы может стоить на 16% дешевле

Молдова может покупать европейский газ дешевле, чем по контракту с российским "Газпромом". Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Как отметил Макогон, снижение цен на газ на европейских хабах привело и к снижению цен в Украине: последние торги на Украинской энергетической бирже закончились по цене чуть ниже 4000 грн с НДС.

"Подписанные в конце декабря новые межоператорские соглашения на границах вместо транзитного контракта 2009 года открывают новые возможности и для наших соседей. Теперь и они могут свободно использовать нашу инфраструктуру ГТС для поставок газа из ЕС", - сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины".

По его словам, Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по 174 доллара. Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову будет около 146 долларов. Экономия порядка 28 долларов (-16%).

"Не знаю, сможет/захочет ли Молдова начать поставки из ЕС, но аргументы для переговоров явно есть", - добавил он.

Напомним, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что соглашение межу операторами газотранспортных систем Украины и Польши, основанное на европейских принципах, позволило начать виртуальный реверс газа. Как отметил Макогон, новые возможности активно используются украинскими трейдерами и уже начались поставки газа из Польши через ГИС Дроздовичи.

Отметим, подписанное 31 декабря 2019 года в Брюсселе техническое соглашение о взаимодействии между операторами ГТС Украины и Словакии открывает возможность виртуального реверса.