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У Молдові остерігаються безпрецедентних наслідків обстрілу ЗАЕС

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Неділя 07 серпня 2022 18:57
У Молдові остерігаються безпрецедентних наслідків обстрілу ЗАЕС Фото: У Молдові остерігаються безпрецедентних наслідків обстрілу ЗАЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитро Браславський

У Молдові виразили стурбованість останніми обстрілами Запорізької АЕС та закликали допустити експертів МАГАТЕ на станцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт МЗС Молдови.

Молдовські чиновники, виразили свою стурбованість обстрілами атаками на Запорізьку атомну електростанцію. Там закликали до забезпечення доступу експертів з МАГАТЕ на станцію.

Також у МЗС підкреслили, що можливі пошкодження на станції "можуть дістати кожного в регіоні, з безпрецедентними наслідками в усьому світі"

Нагадаємо, що окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. Внаслідок цього станція отримала серйозні пошкодження та з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав РФ пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

МАГАТЕ заявило, що обстріли росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи.

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