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В ЄС допускають конфіскацію російських активів і передачу їх Україні

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Брюссель, П'ятниця 01 квітня 2022 18:12
В ЄС допускають конфіскацію російських активів і передачу їх Україні Фото: єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (twitter.com/dreynders)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У разі конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями, можлива їх передача Україні для відновлення після війни. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс пояснив, що мова йде про створення фонду підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рейндерса в ефірі телеканалу LN24.

За його словами, направити Україні конфісковане і заарештоване майно фігурантів санкційних списків можливо тільки на підставі судового рішення. Як зазначив Рейндерс, представники європейських країн зараз з'ясовують, чи причетні особи, майно яких заарештовано, до кримінальної діяльності.

"Вже зафіксовано 150 випадків можливого зв'язку зі злочинною діяльністю, починаючи від відмивання коштів", - уточнив єврокомісар.

Він зазначив, що в деяких країнах ЄС обхід санкцій є кримінальним злочином. Рейндерс нагадав, що тільки в Бельгії вилучили російських активів більш ніж на 10 млрд євро.

Нагадаємо, раніше сенатори США запропонували передати до Фонду допомоги Україні заморожені російські активи.

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