Молдова заявила о полном отказе от российского газа

Молдова больше не закупает природный газ у России и продолжает укреплять энергетическую независимость от Москвы. Об этом заявила президент страны Майя Санду на фоне запуска новой линии электропередачи, которая соединила Молдову с Румынией и европейской энергосистемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Санду в Х.

По словам президента Молдовы, теперь страна не покупает российский газ, а в перспективе планирует расширить возможности для импорта электроэнергии из Европы.

"Молдова вообще не покупает российский газ, и на подходе еще две линии электропередачи в Румынию", - написала она.

Санду также отметила, что десятилетиями Москва использовала энергию для шантажа.

Молдова усиливает энергонезависимость

8 ноября в Молдове официально открыли высоковольтную линию электропередачи Вулканешты - Кишинев. Она протяженностью около 157 км соединяет южную часть страны со столицей и обеспечивает дополнительный маршрут для поставок электроэнергии из Румынии и европейской энергосистемы.

Новая инфраструктура позволит снизить зависимость Молдовы от Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая ранее обеспечивала значительную часть потребностей страны в электричестве.

На церемонии открытия Санду заявила, что энергетическая зависимость долгое время оставалась инструментом давления со стороны Москвы.

По ее словам, новая линия позволит диверсифицировать маршруты поставок электроэнергии и снизить риски перебоев с электричеством.

"Никто больше не сможет шантажировать нас, отключать электричество или выключать отопление", - подчеркнула президент.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос также заявила, что запуск линии стал важным шагом к окончательному преодолению зависимости Молдовы от российских энергоресурсов.

Кишинев намерен продолжить развитие энергетических соединений с Румынией. В частности, в планах строительство еще двух линий электропередачи - Бельцы Сучава и Страшены - Гутинаш.

Последний проект, также известный как Trump Liberty Line, предполагает соединение энергетических систем Молдовы и Румынии. США одобрили на его реализацию 130 млн долларов финансирования.