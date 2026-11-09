Молдова заявила про повну відмову від російського газу

Молдова більше не закуповує природний газ у Росії та продовжує зміцнювати енергетичну незалежність від Москви. Про це заявила президент країни Майя Санду на тлі запуску нової лінії електропередачі, яка об'єднала Молдову з Румунією та європейською енергосистемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Санду у Х.

За словами президента Молдови, тепер країна не купує російського газу, а в перспективі планує розширити можливості для імпорту електроенергії з Європи.

"Молдова взагалі не купує російського газу, і на підході ще дві лінії електропередачі до Румунії", - написала вона.

Санду також зазначила, що десятиліттями Москва використала енергію для шантажу.

Молдова посилює енергонезалежність

8 листопада у Молдові офіційно відкрили високовольтну лінію електропередачі Вулканешти - Кишинів. Вона протяжністю близько 157 км з'єднує південну частину країни зі столицею та забезпечує додатковий маршрут для постачання електроенергії з Румунії та європейської енергосистеми.

Нова інфраструктура дозволить знизити залежність Молдови від Молдавської ДРЕС у Придністров'ї, яка раніше забезпечувала значну частину потреб країни в електриці.

На церемонії відкриття Санду заявила, що енергетична залежність тривалий час залишалася інструментом тиску Москви.

За її словами, нова лінія дозволить диверсифікувати маршрути постачання електроенергії та знизити ризики перебоїв з електрикою.

"Ніхто більше не зможе шантажувати нас, відключати електрику чи вимикати опалення", - наголосила президент.

Єврокомісар із питань розширення Марта Кос також заявила, що запуск лінії став важливим кроком до остаточного подолання залежності Молдови від російських енергоресурсів.

Кишинів має намір продовжити розвиток енергетичних з'єднань із Румунією. Зокрема, у планах будівництво ще двох ліній електропередачі - Бєльці Сучава та Страшени - Гутінаш.

Останній проект, також відомий як Trump Liberty Line, передбачає поєднання енергетичних систем Молдови та Румунії. США схвалили на його реалізацію 130 млн. доларів фінансування.