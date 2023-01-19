ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Молдова запросила системы ПВО у союзников, - Санду

Новина українською →
Давос, Четверг 19 января 2023 16:44
Молдова запросила системы ПВО у союзников, - Санду Фото: Майя Санду, президент Молдовы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявила президент Молдовы Майя Санду.

"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже - ред.) рассчитываем получить несколько", - подчеркнула Санду.

Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма - 600 миллионов евро - бюджетной поддержки, как и в прошлом году, чтобы защитить население от инфляции.

Напомним, ранее стало известно, что 14 января во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упала боевая часть ракеты, которая была заправлена ​​примерно 80 кг взрывчатки.

Также мы писали, что, по словам Санду, Украине нужно помочь победить в войне с Россией, поскольку в ином случае опасность ожидает другие страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова ПВО Военная помощь
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области