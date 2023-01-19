Молдова запросила системы ПВО у союзников, - Санду
Молдова официально попросила у стран-союзников начать поставки систем противовоздушной обороны и рассчитывает на их согласие.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявила президент Молдовы Майя Санду.
"Мы запросили системы воздушного наблюдения и обороны. Мы понимаем, что Украина является приоритетом и должна получить это, но мы (тоже - ред.) рассчитываем получить несколько", - подчеркнула Санду.
Президент также отметила, что в этом году ее стране понадобится как минимум та же сумма - 600 миллионов евро - бюджетной поддержки, как и в прошлом году, чтобы защитить население от инфляции.
Напомним, ранее стало известно, что 14 января во время массированного обстрела Украины россиянами на территории Молдовы упала боевая часть ракеты, которая была заправлена примерно 80 кг взрывчатки.
Также мы писали, что, по словам Санду, Украине нужно помочь победить в войне с Россией, поскольку в ином случае опасность ожидает другие страны.
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