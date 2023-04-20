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Молдова заблокирует сайты двух российских СМИ

Фото: Молдова заблокирует сайты двух российских СМИ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Власти Молдовы приняли решение заблокировать сайты двух российских средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Молдовы (СИБ).

Блокировке подлежат сайты politnavigator.net, politnavigator.news и news-front.info. Первые два сайта принадлежат изданию "ПолитНавигатор", а домен news-front.info - агентству News Front.

В СИБ отметили, что СМИ продвигают "ложную информацию в сфере национальной безопасности в условиях чрезвычайного положения".

"Приказ, содержащий обязательные указания, был направлен поставщикам сетей и/или услуг электронных коммуникаций для немедленного блокирования, в соответствии с законом, доступа пользователей в Республике Молдова к этим источникам", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Молдова заблокировала сайты российского агентства Sputnik из-за распространения дезинформации. Также СИБ заблокировал сайт Sputnik Молдова на молдавском, русском и румынском языках.

Напомним, ранее сообщалось, что Молдова может денонсировать соглашение о деятельности российской телерадиокомпании "Мир".

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