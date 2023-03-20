Молдова хочет расторгнуть соглашение с телерадиокомпанией "Мир" из-за агрессии РФ против Украины

Молдова может денонсировать соглашение о деятельности телерадиокомпании "Мир". Инициатива направлена на защиту информационного пространства от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Молдовы, которое приводит NewsMaker.

Страна хочет денонсировать соглашение о международно-правовых гарантиях беспрепятственной и независимой деятельности телерадиокомпании Мир.

Согласно документу, инициатива направлена на защиту национального аудиовизуального пространства и обеспечение информационной безопасности. В том числе с учетом ситуации в регионе и угроз, вызванных агрессией России против Украины.

"Теперь решение о денонсации соглашения должен рассмотреть парламент. Начиная со второго квартала 2022 года власти Молдовы перестали перечислять деньги каналу "Мир" - представительству официальной телекомпании СНГ в Молдове", - говорится в материале.

"Мир"

Российская языковая организация, акционерное общество вещает телепрограммы "Мир", "Мир Premium", "Мир24" и радиопрограммы "Радио Мир". Создано в 1992 году Соглашением глав государств-участников СНГ с целью освещения политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования совместного информационного пространства и содействия международному обмену информацией. Телерадиокомпания представляет собой международную организацию со штаб-квартирой в Москве и национальными филиалами и представительствами в 9 странах.

С 26 февраля 2015 года вещание телеканала "Мир24" запрещено в Украине в связи с нарушением требований Евроконвенции о трансграничном телевидении - ряд сюжетов новостей и фрагменты телепередач Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию расценил как призывы к изменению конституционного строя страны и нарушению территориальной целостности.