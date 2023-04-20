UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова заблокує сайти двох російських ЗМІ

Фото: Молдова заблокує сайти двох російських ЗМІ (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Молдови ухвалила рішення заблокувати сайти двох російських засобів масової інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Служби безпеки Молдови (СІБ).

Блокуванню підлягають сайти politnavigator.net, politnavigator.news і news-front.info. Перші два сайти належать виданню "ПолітНавігатор", а домен news-front.info - агентству News Front.

У СІБ зазначили, що ЗМІ просувають "неправдиву інформацію у сфері національної безпеки в умовах надзвичайного стану".

"Наказ, що містить обов'язкові вказівки, було надіслано постачальникам мереж та/або послуг електронних комунікацій для негайного блокування, відповідно до закону, доступу користувачів у Республіці Молдова до цих джерел", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Молдова заблокувала сайти російського агентства Sputnik через поширення дезінформації. Також СІБ заблокував сайт Sputnik Молдова молдавською, російською та румунською мовами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова може денонсувати угоду щодо діяльності російської телерадіокомпанії "Мир".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваРосійська Федерація