Молдова заблокує сайти двох російських ЗМІ

Блокуванню підлягають сайти politnavigator.net, politnavigator.news і news-front.info. Перші два сайти належать виданню "ПолітНавігатор", а домен news-front.info - агентству News Front.

У СІБ зазначили, що ЗМІ просувають "неправдиву інформацію у сфері національної безпеки в умовах надзвичайного стану".

"Наказ, що містить обов'язкові вказівки, було надіслано постачальникам мереж та/або послуг електронних комунікацій для негайного блокування, відповідно до закону, доступу користувачів у Республіці Молдова до цих джерел", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше Молдова заблокувала сайти російського агентства Sputnik через поширення дезінформації. Також СІБ заблокував сайт Sputnik Молдова молдавською, російською та румунською мовами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Молдова може денонсувати угоду щодо діяльності російської телерадіокомпанії "Мир".

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