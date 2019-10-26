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В Євросоюзі можуть відкласти скасування переведення годинників

Новини » Суспільство    26.10.2019 - 15:08
В Євросоюзі можуть відкласти скасування переведення годинників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Скасування переведення годинників планувалося на 2021 рік

Європейський союз може відкласти заплановане на 2021 рік скасування переведення годинників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як заявила представник уряду Фінляндії, головуючої в ЄС країни, скасування переведення годинників може бути відкладене на невизначений термін, оскільки деякі країни побоюються, що ЄС перетвориться на "клаптикову ковдру" з різних часових поясів.

У свою чергу в німецькому Міністерстві економіки заявили, що перед ухвалення рішення про скасування переведення годинників необхідно проаналізувати всі можливі наслідки для Євросоюзу. В уряді Німеччини зазначили, що для країни важливо уникнути "часових островів" та розбіжностей з іншими державами у спільному ринку.

Крім того, німецький євродепутат від ХДС Петер Лізе заявив, що наразі існує можливість дотримання схваленого раніше плану щодо скасування переведення годинників. За його словами, скасування переведення годинників буде можливим, якщо Фінляндія спонукатиме країни визначитися до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що о 4 ранку неділі, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час. Українцям необхідно буде перевести стрілки своїх годинників на одну годину назад. Щорічно годинникові стрілки переводять в останню неділю березня о 3 годині на годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на годину назад.

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