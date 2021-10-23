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Молдова шукатиме альтернативу поставкам газу з Росії

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Кишинів, Субота 23 жовтня 2021 16:32
Молдова шукатиме альтернативу поставкам газу з Росії Фото: Молдова має намір шукати альтернативу в поставках газу з Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Молдова буде шукати альтернативних постачальників, щоб забезпечити країну газом і диверсифікувати постачання. При цьому Кишинів має намір продовжити переговори з Москвою і домогтися додаткової знижки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра, міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину.

"Ми хочемо черговий раунд переговорів з "Газпромом". Заодно будемо шукати альтернативних постачальників, щоб в країні був газ і диверсифікувати джерела постачання", - написав він у своєму Facebook.

Спину додав, що в ході переговорів у Москві "Газпром" висуває невигідну для Молдови цінову пропозицію. За його словами, пропонована російською стороною вартість газу включає фінансові та нефінансові умови, а також виплату в обмежені терміни боргу. При цьому ціна виявляється вище пропозиції на міжнародному ринку газу.

"Молдова не може погодитися платити за газ більше, ніж інші держави в регіоні", - додав віцепрем'єр.

Нагадаємо, Молдавська делегація в Москві 22 жовтня не змогла домовитися про умови контракту про постачання газу з російським "Газпромом".

Відзначити, Україна готова надати Молдові допомогу у постачані газу на умовах повернення.

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