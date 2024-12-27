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Молдова признала РФ главной угрозой: о чем говорится в новой оборонной стратегии страны

Иллюстративное фото: Молдова признала РФ главной угрозой в новой оборонной стратегии (facebook.com Ministerul Apărării al Republicii Moldova )
Автор: Нина Еланская

В четверг, 26 декабря, парламент Республики Молдова проголосовал за принятие Стратегии национальной обороны на 2024-2034 годы. Она определяет ключевые шаги страны в условиях растущей угрозы со стороны РФ и других геополитических вызовов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Europa Liberă Moldova.

Молдова признает действия России, в частности ее военную агрессию против Украины и гибридные атаки, основной угрозой для своей безопасности.

Согласно Стратегии, наибольший риск - возможное распространение военных действий РФ на Одесскую область с установлением коридора в Приднестровье.

Кроме этого, безопасность страны, согласно документу, подрывается из-за:

  • гибридные операции России, которые включают информационные атаки и вмешательство в выборы.
  • незаконного присутствия российских войск в Приднестровье.
  • массовые схемы подкупа граждан во время выборов, как это произошло в октябре 2024 года, когда около 140 000 молдаван получили средства через российские платформы.

Стратегия предусматривает углубление сотрудничества с НАТО, которая определена "стабилизирующей опорой" для региона, а также развитие партнерства с ЕС.

Республика Молдова стремится укрепить отношения с Румынией как стратегическим союзником и сохранить "жизненно важный" диалог с Украиной.

К 2030 году Молдова планирует увеличить расходы на оборону до 1% ВВП, что почти вдвое больше нынешних 0,55%. Хотя это значительно уступает средним расходам стран НАТО, страна делает первые шаги для укрепления своей обороноспособности.

После окончательного утверждения Стратегии государственные институты получили полгода для адаптации политики в соответствии с принятым документом.

Напомним, что недавно российская ракета в очередной раз пересекла воздушную границу Молдовы. Это признала президент страны Майя Санду. Подробности - в материале РБК-Украина.

Однако РФ угрожает не только Молдове. Эстония также находится в зоне риска, о чем мы ранее сообщали.

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