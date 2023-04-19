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Главу Татарстана не пустили в Молдову. Кишинев заявил - "агрессорам нечего искать"

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Кишинев, Среда 19 апреля 2023 14:08
Главу Татарстана не пустили в Молдову. Кишинев заявил - "агрессорам нечего искать" Фото: премьер-министр Молдовы Дорин Речан (fasebook.com/recean)
Автор: РБК-Украина

Главу Татарстана Рустама Миниханова в понедельник не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова премьер-министра Молдовы Дорина Речана в комментарии Newsmaker.

"В понедельник четверо граждан, некоторые из них, утверждая, что они религиозны, пытались приехать сюда, в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы и местную политику. Граждане, временно являющиеся депутатами, приглашают сюда тех, кто помогает убивать людей, детей и женщин в Украине, им нечего здесь искать. Молдова не должна ассоциироваться с этими зверствами", - заявил Речан.

Премьер Молдовы акцентировал, что власти не допустят, чтобы кто-то вмешивался во внутренние дела страны, а также он требовал лишить представителей посольства России аккредитации в аэропорту Кишинева.

Что произошло

17 апреля главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдову. Как сообщалось, он туда направлялся якобы на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов - 2023". Однако его не пустили в Молдову, а затем объявили "нежелательным лицом".

Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".

Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является главой правления ПАО "Туполев", которое производит стратегические бомбардировщики для ВС РФ.

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