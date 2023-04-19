В Молдове хотят объявить двух работников российского посольства персонами нон-грата
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова. Ему должны сообщить, что сотрудники посольства могут быть объявлены персонами нон грата.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер молдавского правительства Даниэл Воде.
"Заявление премьер-министра об отзыве аккредитации у двух сотрудников посольства РФ связано с их ненадлежащим поведением из-за отказа во въезде в страну главы Татарстана. Премьер отметил, что не должное поведение иностранных чиновников в отношении нашей власти недопустимо . этих сотрудников посольства России отзывают карты допуска в аэропорт Кишинева", - рассказал Воде.
Кроме этого, премьер-министр Молдовы заявил, что необходимо изучить возможность объявления персоной нон-грата одного из сотрудников российского посольства.
"МИДЕИ вызывает сегодня посла России, чтобы сообщить о принятом решении и еще раз обратить его внимание на недопустимость такого поведения по отношению к нашей власти", - добавил Воде.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 17 апреля, главу Татарстана Рустама Миниханова не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.
Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".
Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является председателем правления ПАО "Туполев", производимым стратегическими бомбардировщиками для ВС РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.