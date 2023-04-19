В Молдове хотят объявить двух работников российского посольства персонами нон-грата

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова. Ему должны сообщить, что сотрудники посольства могут быть объявлены персонами нон грата.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер молдавского правительства Даниэл Воде.

"Заявление премьер-министра об отзыве аккредитации у двух сотрудников посольства РФ связано с их ненадлежащим поведением из-за отказа во въезде в страну главы Татарстана. Премьер отметил, что не должное поведение иностранных чиновников в отношении нашей власти недопустимо . этих сотрудников посольства России отзывают карты допуска в аэропорт Кишинева", - рассказал Воде.

Кроме этого, премьер-министр Молдовы заявил, что необходимо изучить возможность объявления персоной нон-грата одного из сотрудников российского посольства.