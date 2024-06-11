Молдова – Украина: Довбик и другие звезды в заявке на последний спарринг перед Евро-2024

Матч Молдова – Украина состоится 11 июня в Кишиневе. Поединок примет стадион "Зимбру". Старт встречи запланирован на 19:00 по киевскому времени.

"Сине-желтые" заявили на матч 26 футболистов. Итак, тренерский штаб будет выбирать стартовый состав из всех привлеченных к Евро-2024 исполнителей. В частности, в старте должен появиться голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Грядущий поединок станет шестым в противостоянии с молдовской сборной. В квалификации к ЧМ-2014 украинская команда сыграла с "трехцветными" вничью на выезде и одержала победу дома. Зато в трех спаррингах сборная Украины одержала две победы при одной ничьей.

Официальная заявка национальной команды на матч Молдова – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Александр Сваток, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Валерий Бондарь, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик, 26. Богдан Михайличенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Георгий Судаков, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Владимир Бражко, 19. Николай Шапаренко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 25. Владислав Ванат

Что известно о Евро-2024

Наставник украинской сборной Сергей Ребров не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.