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Молдова суттєво обмежить на телебаченні трансляцію контенту з РФ

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Кишенів, П'ятниця 03 червня 2022 05:08
Молдова суттєво обмежить на телебаченні трансляцію контенту з РФ Прапор Молдови (Фото: pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Парламент Молдови ухвалив закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. Одна з його статей забороняє трансляцію телепрограм та фільмів військового утримання, вироблених у країнах, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення. Росія цю конвенцію не ратифікувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Також новий закон наказує, щоб не менше половини контенту, що закуповується за кордоном, було з країн ЄС, США, Канади або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія має вивести свої війська з окупованого Придністров'я, оскільки її військова присутність порушує нейтралітет Кишинева. Крім того, стало відомо, що Британія та США можуть озброїти Молдову за запитом влади.

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