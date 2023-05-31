Молдова надеется вступить в ЕС вместе с Приднестровьем до 2030 года

Она считает, что разрешением конфликта с Приднестровьем станет проведение экономических реформ и борьба с коррупцией. Это, по ее мнению, поставит Молдову на четкий путь вступления в ЕС и покажет людям в Приднестровье, что связи с блоком, а не Россией, принесут пользу их жизни.

"Чем быстрее мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение", - сказала Санду.

При этом правительство Кишинева обвиняет Россию в том, что она стремится помешать стремлению Молдовы вступить в ЕС путем разжигания нестабильности, поддержки прокремлевских политических сил и организации протестов против реформ, направленных на повышение прозрачности и верховенства права.

В феврале Молдова получила разведданные от Украины о том, что Россия пытается свергнуть законное правительство страны.

"Мы почувствовали попытки России дестабилизировать нашу страну и подорвать наши усилия по построению сильных институтов и сильных демократических процессов, и поэтому интеграция в ЕС является для нас столь важной", - сказала Санду.

Кроме того, пророссийские политические партии призывают к отставке Санду, ведь реформы правительства перед вступлением в ЕС включают усилия по борьбе с коррупцией и подавление олигархов, обвиняемых в истощении государственных финансов. Однако президент сказала, что готовится переизбраться в следующем году, чтобы сохранить проевропейские настроения.

Приднестровье

Непризнанное государство поддерживает Россия, оказывая ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. Она даже удерживает более тысячи военных в Приднестровье, что, по мнению западных военных аналитиков, представляет угрозу как стабильности в Молдове, так и безопасности в Украине на востоке.

В связи с этим Молдове необходимо прийти к мирному решению противостояния с Приднестровьем, ведь замороженный конфликт может сорвать любые шансы на присоединение к ЕС.

Стремление Молдовы вступить в ЕС

В июне 2022 года Евросовет предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

При этом в Европарламенте считают, что страна может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.

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