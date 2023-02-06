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Молдова надеется начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года, - премьер

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Молдова, Понедельник 06 февраля 2023 23:10
Молдова надеется начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года, - премьер Фото: премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Молдовы надеется, что уже в этом году страна приступит к переговорам о вступлении в Европейский Союз, но не собирается искать "короткие пути".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Moldova 1, об этом премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала на совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Брюсселе.

"Мы надеемся, что переговоры начнутся как можно быстрее, до конца этого года. Мы не ищем каких-либо коротких путей, мы очень хорошо понимаем, что эти условия являются важными реформами, которые должны принести пользу и преимущества, прежде всего, народу Республики Молдова", - заявила Гаврилица.

Президент Европарламента Роберта Мецола, в свою очередь, приветствовала скорость, с которой Молдове удается выполнять условия ЕС для начала переговоров о вступлении.

"Конечно, каждая страна идет своим путем, и процесс вступления включает много этапов, но мы будем с вами на каждом из них. Республика Молдова заслуживает того, чтобы быть членом Европейского Союза. Мы должны оставаться едиными и сильными", - сказала она.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова должна стать членом Европейского союза уже в этом десятилетии.

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