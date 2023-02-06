Молдова сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця року, - прем’єр
Уряд Молдови сподівається, що вже цього року країна розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу, але не збирається шукати "коротких шляхів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldova 1, про це прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сказала на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Брюсселі.
"Ми сподіваємося, що переговори розпочнуться якнайшвидше, до кінця цього року. Ми не шукаємо якихось коротких шляхів, ми дуже добре розуміємо, що ці умови є важливими реформами, які повинні принести користь і переваги насамперед народу Республіки Молдова", - заявила Гаврилиця.
Президент Європарламенту Роберта Мецола в свою чергу привітала швидкість, із якою Молдові вдається виконувати умови ЄС для початку переговорів про вступ.
"Звичайно, кожна країна йде своїм шляхом, і процес вступу включає багато етапів, але ми будемо з вами на кожному з них. Республіка Молдова заслуговує на те, щоб бути членом Європейського Союзу. Ми повинні залишатися єдиними і сильними", - сказала вона.
Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова має стати членом Європейського союзу вже у цьому десятиріччі.
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