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Молдова сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця року, - прем’єр

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Молдова, Понеділок 06 лютого 2023 23:10
Молдова сподівається розпочати переговори про вступ до ЄС до кінця року, - прем’єр Фото: прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Молдови сподівається, що вже цього року країна розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу, але не збирається шукати "коротких шляхів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moldova 1, про це прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сказала на спільній пресконференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою в Брюсселі.

"Ми сподіваємося, що переговори розпочнуться якнайшвидше, до кінця цього року. Ми не шукаємо якихось коротких шляхів, ми дуже добре розуміємо, що ці умови є важливими реформами, які повинні принести користь і переваги насамперед народу Республіки Молдова", - заявила Гаврилиця.

Президент Європарламенту Роберта Мецола в свою чергу привітала швидкість, із якою Молдові вдається виконувати умови ЄС для початку переговорів про вступ.

"Звичайно, кожна країна йде своїм шляхом, і процес вступу включає багато етапів, але ми будемо з вами на кожному з них. Республіка Молдова заслуговує на те, щоб бути членом Європейського Союзу. Ми повинні залишатися єдиними і сильними", - сказала вона.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Молдова має стати членом Європейського союзу вже у цьому десятиріччі.

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Молдова Евросоюз Вступ в ЄС
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