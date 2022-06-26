RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молдова зняла заборону на експорт пшениці та борошна

Фото: Молдова скасовує заборону на експорт пшениці і борошна (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови скасувала заборону на експорт пшениці і пшеничного борошна з країни. При цьому заборона на експорт цукру залишилася в силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Молдови.

У прес-службі уряду Молдови відзначають, що урожай пшениці в поточному році складе 900 тисяч тонн, тобто на 30% менше, ніж минулого року, але країні необхідно всього 600 тисяч тонн, до того ж на елеваторах зберігається ще 175 тисяч тонн пшениці. Заборона на експорт пшениці й цукру набула чинності 1 березня, заборона на експорт борошна діє з 12 березня.

Як повідомлялося, Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Адже статус кандидата в Європейський союз має на увазі прояв солідарності з європейськими країнами.

На це заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, то Кремль не збирається зволікати з відповіддю на таке рішення Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова