Молдова сьогодні змінює правила в'їзду: що треба знати

Сьогодні, 16 серпня у Молдові набирають чинності нові правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесення коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдовське видання Newsmaker.
Зазначено, що тим, у кого немає цих документів, доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання і громадян, які приїжджають на лікування.
Крім цього, після 7 днів самоізоляції можна здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, то завершити карантин.
Вказано, що з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пускати тільки мандрівників, проводжаючих до будівлі пускати не будуть.