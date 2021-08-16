Молдова сегодня меняет правила въезда: что нужно знать

Так, для пересечения границы Молдовы можно предоставить один из следующих документов:

сертификат о полной вакцинации;

ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 до въезда в страну;

антиген-тест, сделанный не ранее, чем за 48 часов;

справку о перенесенном COVID за последние полгода (начиная с 15 дня после выздоровления), или тест на антитела, который действует в течение 90 дней.

Указано, что тем, у кого нет этих документов, придется пройти 14-дневную самоизоляцию. Это не касается детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу и граждан, приезжающих на лечение.

Кроме этого, после 7 дней самоизоляции можно сдать ПЦР-тест или антиген-тест на COVID-19 и, если он отрицательный, то выйти из карантина.

Указано, что с 16 августа в аэропорт Кишинева будут пускать только путешественников, провожающих к зданию пускать не будут.