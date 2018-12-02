Молдова і Румунія на добу скасували роумінг

Ілюстративне фото (today.vodafone.ua)

Прем'єр-міністр Молдови заявив, що між країнами тривають переговори про повне скасування роумінгу

Для громадян Молдови і Румунії на добу в Національний день Румунії була повністю відключена плата за роумінг між двома країнами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prime.

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив, що домовленості вдалося досягти під час нещодавнього спільного засідання урядів двох країн. Він підкреслив, що зараз також тривають переговори про повне скасування оплати тарифів за роумінг між Молдовою і Румунією.

Також повідомляється, що питання скасування тарифів на роумінг було розглянуто Організацією за демократію та економічний розвиток, куди входять Україна, Молдова, Грузія та Азербайджан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ЄС знижують вартість телефонних дзвінків і повідомлень. У Європарламенті повідомили, що за новим законодавством з 15 травня 2019 року вартість дзвінків в іншу країну ЄС обмежується 19 центів за хвилину і 6 центами за текстове повідомлення (SMS), що робить їх доступними для кожного, хто залишається в контакті з близькими в інших країнах-членах ЄС.