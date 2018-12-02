Молдова и Румыния на сутки отменили роуминг

Иллюстративное фото (today.vodafone.ua)

Премьер-министр Молдовы заявил, что между странами идут переговоры о полной отмене роуминга

Для граждан Молдовы и Румынии на сутки в Национальный день Румынии была полностью отключена плата за роуминг между двумя странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prime.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что договоренность удалось достигнуть во время недавнего совместного заседания правительств двух стран. Он подчеркнул, что сейчас также идут переговоры о полном отмене оплаты тарифов за роуминг между Молдовой и Румынией.

Также сообщается, что вопрос отмены тарифов на роуминг был рассмотрен Организацией за демократию и экономическое развитие, куда входят Украина, Молдова, Грузия и Азербайджан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ЕС снижают стоимость телефонных звонков и сообщений. В Европарламенте сообщили, что по новому законодательству с 15 мая 2019 года стоимость звонков в другую страну ЕС ограничивается 19 центами за минуту и 6 центами за текстовое сообщение (SMS), что делает их доступными для каждого, кто остается в контакте с близкими в других странах-членах ЕС.