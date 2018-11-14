В ЄС знижують вартість телефонних дзвінків та повідомлень

Иллюстративне фото (EU_Commission)

Ухвалені зміни також передбачають кращий захист користувачів смартфонів, включаючи користувачів веб-сервісів

Європейський парламент схвалив нові правила встановлення вартості телефонних дзвінків всередині ЄС як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ЄП.

Як повідомляється, нові тарифи набудуть чинності після формального затвердження Радою ЄС з 15 травня 2019 року.

"За новим законодавством з 15 травня 2019 року вартість дзвінків до іншої країни ЄС обмежується 19 центами за хвилину та 6 центами за текстове повідомлення (SMS), що робить їх доступними для кожного, хто залишається в контакті з близькими в інших країнах-членах ЄС", - йдеться у повідомленні.

Ухвалені зміни також передбачають кращий захист користувачів смартфонів, включаючи користувачів веб-сервісів (Skype, WhatsApp тощо) та посилюють вимоги до безпеки, включаючи шифрування.

Вводиться право зберігати номер телефону на строк до одного місяця після припинення дії договору та право на відшкодування невикористаного передоплаченого кредиту при припиненні договору, а також компенсацію у випадку затримки або зловживання перемиканням.

Крім того, державам-членам доведеться сприяти розгортанню мереж 5G, зробивши відповідний спектр доступним до 2020 року, щоб досягти мети "Плану дій ЄС 5G" про наявність мережі 5G у щонайменше одному великому місті в кожній країні ЄС до 2020 року.

Як відомо, у 2017 році тому було скасовано плату за роумінг всередині ЄС.

Нагадаємо, Євросоюз посилить захист посвідчень особи, щоб уникнути шахрайства.