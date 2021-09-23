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Молдова дозволить кафе, кіно та концерти у "червоній" зоні, але є умова

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Молдова, Четвер 23 вересня 2021 11:13
Молдова дозволить кафе, кіно та концерти у "червоній" зоні, але є умова Фото: Молдова дозволить кафе, кіно та концерти у "червоній" зоні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Молдові, згідно з новими правилами карантину, дозволять працювати кіно, театрам, концертним залам та кафе у "червоній" зоні. Однак вони зможуть функціонувати з 50% заповнюваністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду Молдови.

Варто зазначити, що ще напередодні, 22 вересня влада розпорядилася закрити всі ці заклади у випадку "червоної зони".

Вказано, що відвідувачі повинні мати сертифікат про вакцинацію, негативний тест на COVID-19 чи довідку про перенесення хвороби.

Однак у "червоній" зоні заборонять роботу концертів та фестивалів на відкритому повітрі, а також заборонять працювати нічним клубам.

Крім того, введеться обмеження на групові заняття у спортзалах, не більше ніж 1 особа на 7 квадратних метрів.

В школах проводитимуть очні заняття, але виші та коледжі переходять на онлайн-навчання.

Працівників держустанов просять перейти на дистанційний режим роботи, по можливості.

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