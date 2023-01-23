Молдова проведет учения на всех военных полигонах страны
Молдова с завтрашнего дня начнет военные учения, которые будут проходить на всех полигонах страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на место издания NewsMaker.
Учения будут проходить с 24 января по 4 февраля, в них примут участие более 400 военных. В Министерстве обороны Молдовы добавили, что учения пройдут с использованием военной техники.
"Цель учений - оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих - и срочников, и контрактников", - отметили в министерстве.
Во время учений военные будут выполнять разные задачи с использованием техники, будут оказывать первую помощь и отрабатывать действия в условиях химической атаки.
"В ходе учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - добавляет пресс-служба.
Также отмечается, что учения никак не связано с ситуацией в регионе и войной в Украине.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску, победа Украины в войне против России будет способствовать выведению российских оккупантов из Приднестровья.
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