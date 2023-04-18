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Молдова не планирует запрещать импорт зерна из Украины, - СМИ

Новина українською →
Кишинев, Вторник 18 апреля 2023 19:02
Молдова не планирует запрещать импорт зерна из Украины, - СМИ Фото: Молдова не планирует запрещать импорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Молдова не будет вводить запрет на поставки зерна из Украины, как это сделали Польша, Венгрия и Словакия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Радио Свобода" заявили в Министерстве сельского хозяйства Молдовы.

В ведомстве отметили, что против импорта украинского зерна никаких ограничений вводить сейчас не планируется.

Обсуждение таких мер внутри страны начали, поскольку молдавская ассоциация Forța Fermierilor ("Сила фермеров") призвала власти ограничить ввоз агропродукции из Украины.

Представители организации считают, что временный запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции тремя странами-членами ЕС может привести к увеличению импорта в другие страны, в том числе и в Молдову. А это может привести к еще большему обвалу цен.

В ассоциации рассказали, что из-за резкого снижения стоимости на агропродукцию тысячи малых и средних фермеров в стране оказались на грани банкротства.

В качестве альтернативы ограничениям на импорт фермеры рассматривают также и компенсации от ЕС. Но, как подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства, Молдова не может претендовать на подобные компенсации, поскольку не является членом блока.

Напомним, 15 апреля Польша полностью запретила ввоз зерна из Украины в одностороннем порядке.

При этом позже аналогичное решение приняла и Венгрия.

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