ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України, - ЗМІ

Новость на русском →
Кишинів, Вівторок 18 квітня 2023 19:02
Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України, - ЗМІ Фото: Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Молдова не запроваджуватиме заборону на постачання зерна з України, як це зробили Польща, Угорщина та Словаччина.

Як повідомляє РБК-Україна, про це "Радіо Свобода" заявили в Міністерстві сільського господарства Молдови.

У відомстві зазначили, що проти імпорту українського зерна жодних обмежень запроваджувати зараз не планується.

Обговорення таких заходів у країні почали, оскільки молдавська асоціація Forța Fermierilor ("Сила фермерів") закликала владу обмежити ввезення агропродукції з України.

Представники організації вважають, що тимчасова заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції трьома країнами-членами ЄС може призвести до збільшення імпорту до інших країн, зокрема й до Молдови. А це може спричинити ще більший обвал цін.

В асоціації розповіли, що через різке зниження вартості на агропродукцію тисячі малих та середніх фермерів у країні опинилися на межі банкрутства.

Як альтернативу обмеженням на імпорт фермери розглядають також і компенсації від ЄС. Але, як наголосили у Міністерстві сільського господарства, Молдова не може претендувати на такі компенсації, оскільки не є членом блоку.

Нагадаємо, 15 квітня Польща повністю заборонила ввезення зерна з України в односторонньому порядку.

При цьому пізніше аналогічне рішення ухвалила і Угорщина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Угорщина Молдова Агропромышленный комплекс
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру