Молдова не планує забороняти імпорт зерна з України, - ЗМІ
Молдова не запроваджуватиме заборону на постачання зерна з України, як це зробили Польща, Угорщина та Словаччина.
Як повідомляє РБК-Україна, про це "Радіо Свобода" заявили в Міністерстві сільського господарства Молдови.
У відомстві зазначили, що проти імпорту українського зерна жодних обмежень запроваджувати зараз не планується.
Обговорення таких заходів у країні почали, оскільки молдавська асоціація Forța Fermierilor ("Сила фермерів") закликала владу обмежити ввезення агропродукції з України.
Представники організації вважають, що тимчасова заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції трьома країнами-членами ЄС може призвести до збільшення імпорту до інших країн, зокрема й до Молдови. А це може спричинити ще більший обвал цін.
В асоціації розповіли, що через різке зниження вартості на агропродукцію тисячі малих та середніх фермерів у країні опинилися на межі банкрутства.
Як альтернативу обмеженням на імпорт фермери розглядають також і компенсації від ЄС. Але, як наголосили у Міністерстві сільського господарства, Молдова не може претендувати на такі компенсації, оскільки не є членом блоку.
Нагадаємо, 15 квітня Польща повністю заборонила ввезення зерна з України в односторонньому порядку.
При цьому пізніше аналогічне рішення ухвалила і Угорщина.
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