Молдова планирует помогать Украине ловить уклонистов в Приднестровском регионе, - глава МВД
Пограничники Молдовы планируют сотрудничать с украинскими властями и помогать ловить уклонистов, которые пытаются сбежать из Украины через Приднестровский регион.
Об этом заявил министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziarul de Garda.
"Очевидно, что все пытаются спасти свои жизни, и в большинстве своем люди, которые незаконно пересекают государственные границы, - это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет", - заявил он.
По словам министра, в значительной степени украинские уклонисты используют Приднестровский регион
"Практически каждую неделю мы проводим одну-две операции по борьбе и ликвидации различных схем, организованных на территории Молдовы либо гражданами Республики Молдова, либо гражданами Молдовы совместно с гражданами Украины", - заявил Эфрос.
Он отметил, что у Кишинева также есть некоторые фильтры на маршрутах, идущих из приднестровского региона.
"Мы пытаемся установить более тесную связь с нашими украинскими коллегами и лично обсуждали с министром внутренних дел Украины вопрос о восстановлении совместного патрулирования в приднестровском регионе с украинской стороны. Это позволит предотвратить и предотвратить нелегальную миграцию", - заявил министр.
Выезд мужчин призывного возраста за границу
После полномасштабного вторжения российских террористов в Украине ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу.
При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.
Например, недавно пограничники задержали двух "спринетров", которые не смогли преодолеть противотранспортный ров.
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