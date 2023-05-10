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Молдова передумала вводить ограничения на импорт зерна из Украины

Фото: Молдова решила не ограничивать импорт зерновых из Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Молдова решила пока не вводить ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины, так как такие действия "ничего бы не решили" и "дали бы нулевые результаты", заявил министр сельского хозяйства страны Владимир Боля.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.md.

Молдавский чиновник отметил, что ограничения на импорт не привели бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости.

"Это решение дало бы нулевые результаты. Напротив, Украина ввела бы ограничения на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно", - отметил Боля в эфире программы "Punctul pe AZI" на TVR Moldova.

Также министр обратил внимание, что объемы импорта сельскохозяйственной продукции из Украины незначительны, и всего было импортировано около 177 тонн пшеницы и 4 тысяч тонн семян подсолнечника, в то время как элеваторы в Молдове дают возможность хранить около 3 миллионов тонн продукции.

Боля также заявил, что Кишинев не рассматривает введение запрета транзита зерна из Украины через Молдову.

"Транзит не влияет на нас отрицательно... Проблема возникает с автомобильными грузоперевозками - ожидание на таможне в Румынии. Мы заинтересованы в развитии железнодорожного транспорта. Это гораздо выгоднее, чем автомобильный транспорт", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что перед этим Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в 5 стран ЕС. Позже стало известно, что Молдова планирует присоединиться к решению ЕС о введении временных ограничений на импорт зерна из Украины.

Тогда же в министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины заявили, что страна готовит импортные ограничения в отношении Молдовы в ответ на такое решение со стороны Кишинева.

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Молдова