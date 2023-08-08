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Молдова получила партию военной помощи от Румынии

Фото: Румыния передала Молдове военную помощь (pixabay)
Автор: Антон Малиновский

Румыния передала Молдове партию военной помощи по модернизации оборонных структур страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Румынии.

Министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар встретились в Кишиневе для переговоров. В ходе них состоялась передача последнего пакета безвозмездной помощи для Национальной армии Молдовы.

Туда вошли индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовых шлемов и бронежилетов, а также полевые автомобили "в пределах постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова".

Эта помощь является частью постоянных усилий Румынии через Министерство национальной обороны по поддержке Молдовы в области оснащения армии современным оборудованием", - отметил Тильвар.

Режим ЧП в Молдове

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в Молдове ввели чрезвычайное положение, которое до сих пор регулярно продолжают.

Сейчас, согласно законодательству, власти имеют право на введение специального режима въезда и выезда в/из страны, введение специального режима передвижения по Молдове, экстрадицию людей, чье присутствие может быть опасно для безопасности страны и т.д.

В этом году, по словам президентки Молдовы Майи Санду, РФ пыталась всеми силами установить пророссийские власти в ее стране, чтобы использовать территорию для нападений на Украину.

Пока такие попытки РФ провалились, однако они, очевидно, не покидают эту идею. Да, недавно произошел скандал со шпионами из российского посольства. Jurnal TV и The Insider обнародовали расследование, в котором утверждается, что на крыше российского посольства в Молдове растет количество тарелок и принадлежностей. Такая ситуация часто предстает перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций.

После Молдовы решили сократить персонал российского посольства.

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