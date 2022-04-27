Молдова відреагувала на заяву Арестовича "зайняти Придністров'я"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Влада Молдови має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. У Бюро реінтеграції послалися на закон про правовий статус регіону.

"Там чітко сказано, що врегулювати придністровський конфлікт можна політичним шляхом і лише з допомогою мирних рішень, які виключають військові та інші силові дії. А також на основі принципів демократизації та демілітаризації регіону, поваги суверенітету та збережння територіальної цілісності Молдови", – заявиви у відомстві.

Раніше радник Офісу президента Арестович заявив про здатність ЗСУ швидко взяти під контроль "Придністровську Молдавську Республіку". На такий крок Україна нібито піде в разі запиту Молдови.