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Молдова отреагировала на заявление Арестовича "занять Приднестровье"

Фото: Вице-премьер-министр Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян (gov.md)
Автор: Антон Федорцив

Молдовское Бюро реинтеграции прокомментировало заявление советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном взятии под контроль непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Власти Молдовы намерены урегулировать проблему Приднестровья только политическим и мирным путем. В Бюро реинтеграции сослались на закон о правовом статусе региона.

"Там четко сказано, что урегулировать приднестровский конфликт можно политическим путем и лишь с помощью мирных решений, которые исключают военные и другие силовые действия. А также на основе принципов демократизации и демилитаризации региона, уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Молдовы", – заявили в ведомстве.

Ранее советник Офиса президента Арестович заявил о способности ВСУ быстро взять под контроль "Приднестровскую Молдавскую Республику". На такой шаг Украина якобы пойдет в случае запроса Молдовы.

К слову, Грузия отказалась от освобождения оккупированных территорий военным путем.

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УкраинаМолдоваПриднестровьеОфис президентаАлексей Арестович