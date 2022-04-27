Україна здатна зайняти Придністров'я, але тільки за запитом Молдови, - Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що українська армія навіть в нинішніх умовах могла б швидко взяти під контроль Придністровський регіон Молдови. Але тільки за запитом офіційного Кишинева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Для нас Молдова найближча сусідка, доля якої нам далеко небайдуже. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо і будемо стояти, тому вони до нас можуть звертатися за допомогою", - зазначив він.

Він також відповів на питання про те, чи в змозі Україна зайняти Придністров'я.

"Та як-небудь впоралися б, це територія суверенної Молдови, ми навіть не можемо дозволити собі подібного роду заяв. Тільки після звернення молдавської сторони ... Ми впораємося якщо знадобиться", - додав Арестович.