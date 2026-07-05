Молдова окончательно закрыла "Русский дом" в Кишиневе

Посольство России в Молдове сообщило, что Российский центр науки и культуры ("Русский дом") в Кишиневе завершил работу 4 июля. Закрытие произошло после решения молдавских властей о прекращении действия соответствующего соглашения.

"С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что в связи с решением молдавского правительства Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе прекращает свою работу", — отметили в учреждении.

Там же отметили, что на протяжении многих лет центр был площадкой для встреч, диалога и дружбы.

Там выразили надежду, что интерес к русскому языку, культуре, образованию и науке сохранится, а также заверили, что продолжат поддерживать возможности для межкультурного диалога и взаимопонимания.

В центре также рекомендовали по вопросам образовательного и гуманитарного сотрудничества обращаться в отдел культуры посольства России.

Часть функций передали посольству

В российской дипмиссии заявили, что работа в гуманитарной сфере продолжится в рамках полномочий, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Также в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше развивать гуманитарные контакты с Молдовой, заявив, что ограничения "не ослабят интерес к русской культуре".

В Приднестровье хотят открыть новый центр

После объявления о закрытии "Русского дома" глава внешнеполитического ведомства непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерении открыть аналогичный "русский центр" в регионе.

Однако в Бюро реинтеграции Молдовы отметили, что представители Тирасполя не обладают законными полномочиями для принятия подобных решений.

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь добавил, что создание такого центра возможно только на основании двустороннего соглашения между Молдовой и Россией.

Министр культуры Молдовы Кристиан Жардан также напомнил, что через Российский центр науки и культуры молодежь направляли на обучение в РФ, и заявил о рисках для граждан страны.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал инициативу с открытием нового центра в Приднестровье очередной российской провокацией.

Российский центр науки и культуры работал в Кишиневе с 2009 года на основании межправительственного соглашения.

В 2025 году власти Молдовы приняли решение о его денонсации, объяснив это неоднократными нарушениями воздушного пространства страны российскими беспилотниками, а в декабре прошлого года официально уведомили Москву о прекращении действия документа.