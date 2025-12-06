Молдова разрывает соглашение с РФ о культурных центрах: когда в Кишиневе закроют "Русский" дом
Молдова денонсирует Соглашение с Россией о культурных центрах. Министерство иностранных дел Молдовы официально уведомило об этом МИД РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Республики Молдова.
По данным МИД, решение вступит в силу через шесть месяцев после официального уведомления, поэтому соглашение, на основании которого работает "Русский культурный центр", прекратит действовать 4 июля 2026 года.
В ведомстве рассказали, что соглашение подписали 30 октября 1998 года, оно вступило в силу 4 июля 2001 года. Оно заключалось на 5 лет, после окончания срока автоматически продлевалось еще на 5 лет.
Пятого ноября правительство решило разорвать соглашение с Россией, в результате чего в Кишиневе должны закрыть "Русский дом". Министр культуры Кристиан Жардан заявил, что этот центр "представляет не российскую культуру, а российскую агрессию", цитирует молдавское издание News Maker.
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала решение Кишинева о закрытии "Русского дома" "антироссийской инициативой".
Проблемы с послом РФ в Молдове
Ранее РБК-Украина писало, что Молдова задерживает аккредитацию российского посла в Кишиневе из-за его поведения, которое не соответствует дипломатическим нормам.
Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Молдовы Михай Попшой объяснил, что российский дипломат уже действует так, будто имеет полномочия, хотя официально еще не подал верительные грамоты и поэтому работает в ограниченном статусе.
Он также подчеркнул, что отношения между Молдовой и Россией осложнены из-за развязанной Москвой агрессии против Украины.
Глава МИД заявил, что страна стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами, однако не может игнорировать трагедии, которые происходят по соседству. Он выразил надежду, что мир вернется в регион, а Россия возобновит соблюдение международных обязательств и норм международного права.