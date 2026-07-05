Молдова остаточно закрила "русский дом" у Кишиневі

Посольство Росії у Молдові повідомило, що Російський центр науки й культури ("русский дом") у Кишиневі завершив роботу 4 липня. Закриття відбулося після рішення молдавської влади про припинення дії відповідної угоди.

"З глибоким жалем ми змушені повідомити, що у зв'язку із рішенням молдавського уряду Російський центр науки й культури ("русский дом") у Кишиневі припиняє свою роботу", - зазначили в установі.

Там же зазначили, що протягом багатьох років центр був майданчиком для зустрічей, діалогу та дружби.

Там висловили сподівання, що інтерес до російської мови, культури, освіти та науки збережеться, а також запевнили, що продовжать підтримувати можливості для міжкультурного діалогу та взаєморозуміння.

У центрі також рекомендували з питань освітнього та гуманітарного співробітництва звертатися до відділу культури посольства Росії.

Частину функцій передали посольству

У російській дипмісії заявили, що робота у гуманітарній сфері продовжиться у рамках повноважень, передбачених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року.

Також у посольстві наголосили, що мають намір і надалі розвивати гуманітарні контакти з Молдовою, заявивши, що обмеження "не послаблять інтерес до російської культури".

У Придністров'ї хочуть відкрити новий центр

Після оголошення про закриття "русского дома" глава зовнішньополітичного відомства невизнаного Придністров'я Віталій Ігнатьєв заявив про намір відкрити аналогічний "російський центр" у регіоні.

Однак у Бюро реінтеграції Молдови зазначили, що представники Тирасполя не мають законних повноважень для прийняття подібних рішень.

Віце-прем'єр з реінтеграції Валеріу Ківер додав, що створення такого центру можливе лише на підставі двосторонньої угоди між Молдовою та Росією.

Міністр культури Молдови Крістіан Жардан також нагадав, що через Російський центр науки та культури молодь направляли на навчання до РФ і заявив про ризики для громадян країни.

Речник парламенту Ігор Гросу назвав ініціативу з відкриттям нового центру в Придністров'ї черговою російською провокацією.

Російський центр науки та культури працював у Кишиневі з 2009 року на підставі міжурядової угоди.

У 2025 році влада Молдови прийняла рішення про його денонсацію, пояснивши це неодноразовими порушеннями повітряного простору країни російськими безпілотниками, а в грудні минулого року офіційно повідомила Москву про припинення дії документа.